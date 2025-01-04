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ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني، وهذا موقف برشلونة - أخبار كلمتك

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ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني، وهذا موقف برشلونة - أخبار كلمتك

ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني، وهذا موقف برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 11:35 صباحاً -  ترتيب الدوري الإسباني، تصدر ريال مدريد قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه على فالنسيا في مؤجلات الليجا.

واقتنص ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني من أتلتيكو مدريد الذي لديه مباراة أقل فيما يتواجد برشلونة بالمركز الثالث بعدما تعثر البرسا في آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني، بواقع تعادل وهزيمتين.

 

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد أمام فالنسيا

1. ريال مدريد، 43 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد، 41 نقطة.(لديه مباراة أقل)

3. برشلونة، 38 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 36 نقطة.

5. فياريال، 30 نقطة.

6. مايوركا، 30 نقطة.

7. ريال سوسيداد، 25 نقطة.

8. جيرونا، 25 نقطة.

9. ريال بيتيس، 25 نقطة.

10. أوساسونا، 25 نقطة.

11. سيلتا فيجو، 24 نقطة.

12. رايو فاليكانو، 22 نقطة.

13. لاس بالماس، 22 نقطة.

14. إشبيلية، 22 نقطة.

15. ليجانيس، 18 نقطة.

16. ألافيس، 17 نقطة.

17. خيتافي، 16 نقطة.

18. إسبانيول، 15 نقطة.

19. بلد الوليد، 12 نقطة.

20. فالنسيا، 12 نقطة.

 

جدول ترتيب الدوري الاسباني 

وحقق ريال مدريد، الفوز علي فالنسيا 2-1 في المباراة المؤجلة  من الجولة الثانية عشر من الليجا التي جمعتهما علي ملعب "ميستايا".

 

كان ريال مدريد متأخرًا في النتيجة بهدف دون رد، قبل أن يعود بعد الدقيقة 80 بهدفين، رغم النقص العددي عقب طرد فينيسيوس جونيور.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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