الرياضة - 11:51 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 11:51 صباحاً - استقر سعر الذهب، في منتصف تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في أسواق الصاغة بمصر نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025 في الأسواق إلى 3939 جنيهًا للبيع، و3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في محال المجوهرات والأسواق نحو 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 2506.75 جنيه للبيع، و2490 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق إلى 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025 نحو 30080 جنيهًا للبيع، و29880 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجلت أسعار أوقية الذهب الآن نحو 2639.87 دولار للبيع، و2639.18 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه عيار 22 3939 جنيها 3912.75 جنيه عيار 21 3760 جنيها 3735 جنيها عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيه عيار 12 2148.5 جنيه 2134.25 جنيه

سعر الذهب في مصر

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين محل وآخر حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف سعر الذهب والعيار، حيث تصل في الأغلب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

توقعات سعر الذهب في عام 2025

وتوقع خبراء الاقتصاد أن عوامل ارتفاع أسعار الذهب في العالم مثل: «مشتريات البنوك المركزية القومية - التوترات الجيوسياسية العالمية - سياسات التيسير النقدي»، ستستمر في دعم ارتفاع سعر الذهب، مع الإشارة أيضًا إلى احتمالية انخفاض سعر المعدن الأصفر نتيجة سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مثل الرسوم الجمركية والتضخم المتزايد، والتي قد تؤثر على تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن سعر الذهب خلال السنة الميلادية الجديدة 2025 سيواصل في الارتفاع، نتيجة الطلب المتزايد من المستثمرين الباحثين عن الملاذ الآمن، والبنوك المركزية العالمية.