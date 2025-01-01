دار الأوبرا تستقبل وفدا من طالبات مدينة البعوث الإسلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:40 مساءً - استضافت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد 81 طالبة من الدارسات بمدينة البعوث الإسلامية يرافقهم كل من الدكتورة إلهام محمد فتحي شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات ومساعد رئيس قطاع مدن البعوث بالأزهر الشريف ودعاء ذكري خليل مديرة مدينة البعوث للطالبات وعدد من قيادات المدينة ووزارة الثقافة، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبالتنسيق مع مؤسسة الأزهر الشريف.

تأتى الزيارة بهدف تعريف الطالبات الوافدات بالثقافة والهوية المصرية ونشر كنوز مصر الإبداعية بمختلف صورها بين ضيوف الوطن تاكيدا على الريادة الحضارية الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ.

وخلال الزيارة تعرفت الطالبات على متحف دار الأوبرا الذى يروى قصة الأوبرا الخديوية منذ إفتتاحها وحتى إحتراقها وكذلك أهم العروض التى اقيمت بالأوبرا الجديدة، كما تم تفقد قاعات تدريب فصول مركز تنمية المواهب الذي يعكس الإهتمام برعاية وتبنى الواعدين، بالإضافة إلى جولة داخل مسارح دار الأوبرا المصرية المختلفة.

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