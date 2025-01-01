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دار الأوبرا تستقبل وفدا من طالبات مدينة البعوث الإسلامية - أخبار كلمتك

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دار الأوبرا تستقبل وفدا من طالبات مدينة البعوث الإسلامية - أخبار كلمتك

دار الأوبرا تستقبل وفدا من طالبات مدينة البعوث الإسلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:40 مساءً - استضافت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد 81 طالبة من الدارسات بمدينة البعوث الإسلامية يرافقهم كل من الدكتورة إلهام محمد فتحي شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات ومساعد رئيس قطاع مدن البعوث بالأزهر الشريف ودعاء ذكري خليل مديرة مدينة البعوث للطالبات وعدد من قيادات المدينة ووزارة الثقافة، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبالتنسيق مع مؤسسة الأزهر الشريف.

 

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تأتى الزيارة بهدف تعريف الطالبات الوافدات بالثقافة والهوية المصرية ونشر كنوز مصر الإبداعية بمختلف صورها بين ضيوف الوطن تاكيدا على الريادة الحضارية الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ.

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وخلال الزيارة تعرفت الطالبات على متحف دار الأوبرا الذى يروى قصة الأوبرا الخديوية منذ إفتتاحها وحتى إحتراقها وكذلك أهم العروض التى اقيمت بالأوبرا الجديدة، كما تم تفقد قاعات تدريب فصول مركز تنمية المواهب الذي يعكس الإهتمام برعاية وتبنى الواعدين، بالإضافة إلى جولة داخل مسارح دار الأوبرا المصرية المختلفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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