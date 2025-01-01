مشاهير العرب - حقيقة اعتزال حكيم الغناء في 2025 «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 05:31 مساءً - «فكرة الاعتزال تراودني».. بهذه الكلمات أثار النجم حكيم قلق ومخاوف الكثيرين من محبيه خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشف عن فكرة الاعتزال التي تراوده منذ فترة، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى التساؤل حول الأسباب.

حقيقة اعتزال حكيم

وكشف حكيم خلال لقائه مع راديو «شعبي FM» عن رغبته في الاعتزال، قائلا، إن فكرة الاعتزال عن الغناء تشغل باله منذ فترة طويلة، مضيفا: «في حاجة معينة بتروادني بقالها فترة، هي أني أبطل مزيكا، ولو عدت 2025 احتمال أبطل غناء، الموضوع ده بيراودني من زمان، والدنيا مليانة مطربين والشباب طالعين كويسين».

وأضاف حكيم: «أنا مفيش حاجة مضيقاني من الفن خالص، الفن مهنتي حبيت اشتغلها وحبيت أكون في الكارير ده من صغري، والحمد لله الناس حبتني والغناء وصلني لقلوب الناس وحبيبت الناس فيا، وأنا فرحان بحب الناس ليا، مهنة الفن لذيذة وقربتني من قلوب الناس».

آخر أعمال حكيم

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال حكيم أغنية «سيبه» التي طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الساعات القليلة الماضية.

أغنية سيبه، كلمات محيى حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، حيث قام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، وذلك بالتزامن مع أغاني موسم صيف 2023.

وتتضمن كلمات أغنية «سيبه» لـحكيم الأتي: «سيبه سيبه اه يا قلبي وسيبه، والشوق هيجيبه يمسحلك جوخ، سيبه سيبه اه يا قلبي وسيبه، يلعب الاعيبه واهو مهما تبوخ، سيبه سيبه اه يا قلبي وسيبه، والشوق هيجيبه يمسحلك جوخ، سيبه سيبه اه يا قلبي وسيبه، يلعب الاعيبه واهو مهما تبوخ».