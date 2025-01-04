ليفربول يتصدر.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 10:40 صباحاً - ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة قبل انطلاق مباريات اليوم السبت بالجولة الـ 20 من البريميرليج.

وتشهد الجولة الـ 20 قمة مرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد غدا الأحد في موسم 2024-2025 من البريميرليج.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد

الساعة: 2.30 مساءً بتوقيت مصر، 3.30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

بورنموث ضد إيفرتون

الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 1

أستون فيلا ضد ليستر سيتي

الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

كريستال بالاس ضد تشيلسي

الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

ساوثهامتون ضد برينتفورد

الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن لم تعلن

برايتون ضد أرسنال

الساعة: 7.30 مساءً بتوقيت مصر، 8.30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 45 نقطة

2- أرسنال 39 نقطة

3- نوتينجهام فورست 37 نقطة

4- تشيلسي 35 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 32 نقطة

6- مانشستر سيتي 31 نقطة

7- بورنموث 30 نقطة

8- فولهام 29 نقطة

9- أستون فيلا 29 نقطة

10- برايتون 27 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

12- برينتفورد 24 نقطة

13- وست هام يونايتد 23 نقطة

14- مانشستر يونايتد 22 نقطة

15- كريستال بالاس 20 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 15 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي

السبت 4 يناير

توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد - 2:30 مساءً

بورنموث ضد إيفرتون - 5 مساءً

أستون فيلا ضد ليستر سيتي - 5 مساءً

كريستال بالاس ضد تشيلسي - 5 مساءً

ستوثهامبتون ضد برينتفورد - 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً

برايتون ضد أرسنال - 7:30 مساءً

الأحد 5 يناير

فولهام ضد إيبسويتش تاون - 4 مساءً

ليفربول ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً

الإثنين 6 يناير

وولفرهامبتون ضد نوتينجهام فورست - 10 مساءً

وسيطر ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح على عدد من الأرقام المميزة بعد الدور الأول وقبل الجولة الـ 20، فهو الأكثر تجميعًا للنقاط بعدد 45 نقطة، علاوة على أن الريدز الأقوى هجومًا بالدوري الإنجليزي، بعدما أحرز 45 هدفًا، فضلًا عن أن الريدز هو الأقوى دفاعًا، ويشاركه أرسنال بعدما دخل مرماه 17 هدفًا فقط.

كما يعد ليفربول هو أكثر فرق الدوري الإنجليزي تحقيقًا للانتصارات بعدد 14 مباراة، وأقل الفرق تعرضًا للخسارة بعد الهزيمة في مباراة واحدة، كما يشارك ليفربول فريقين في أقل الفرق تعادلًا في البريميرليج بعد نهاية الدور الأول بعدد ثلاث مباريات.

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