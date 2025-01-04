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إسقاط وتدمير 50 مسيرة في مواجهة روسية أوكرانية - أخبار كلمتك

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إسقاط وتدمير 50 مسيرة في مواجهة روسية أوكرانية - أخبار كلمتك

إسقاط وتدمير 50 مسيرة في مواجهة روسية أوكرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 10:40 صباحاً - قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 34 من أصل 81 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأضاف أنه جرى تحييد خطر 47 طائرة مسيرة، وهي إشارة إلى استخدام أوكرانيا لأدوات الحرب الإلكترونية في إعادة توجيه المسيرات الروسية.

 

الدفاع الجوي الروسي تسقط 16 مسيرة أوكرانية

 

وفي موسكو، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 16 مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية، خلال الليل.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 16 طائرة دون طيار أوكرانية".

 

وأضاف البيان: "تم إسقاط 10 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وبسكوف ولينينغراد".

 

استئناف عمليات مطار سان بطرسبرغ الروسي

 

في روسيا، أعلن ممثل لوكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" رفع القيود المؤقتة واستئناف العمليات بمطار بولكوفو الروسي في سان بطرسبرغ، اليوم السبت اعتبارا من الساعة 7:15 صباحا بتوقيت غرينتش.

 

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوكالة وقف وصول ومغادرة الرحلات الجوية بالمطار من الساعة 04:45 صباحا بتوقيت غرينتش لضمان سلامة الطائرات المدنية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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