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محمد النقلي لـ كلمتك: لا نعرف موعد تصوير أمير العوامري لهاني سلامة - أخبار كلمتك

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محمد النقلي لـ كلمتك: لا نعرف موعد تصوير أمير العوامري لهاني سلامة - أخبار كلمتك

محمد النقلي لـ كلمتك: لا نعرف موعد تصوير أمير العوامري لهاني سلامة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 10:30 صباحاً -  يواجه مسلسل أمير العوامري الذى يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة أزمة جديدة في الوقت الحالي، فمع قرب السباق الرمضاني لا يوجد موقف معلوم للعمل من قبل الجهة الإنتاجية.

وقال محمد النقلي مخرج العمل في تصريحات خاصة لـ كلمتك: “حتى الآن لم تبلغنا الشركة المنتجة للعمل بموعد بدء التصوير"، مشيرًا إلى أن كل ما يخص العمل منتهي من أماكن التصوير وكل شىء، ولكن الشركة المنتجة لم تأخذ خطوة جديدة حتى الآن".

وأشار إلى أنه من المحتمل تأجيل العمل خلال هذا العام، لأن الوقت أمام التصوير أصبح غير كافي.

 

شخصية هاني سلامة في أمير العوامري

 ويجسد هاني سلامة شخصية رجل أعمال يدعى أمير العوامي يواجه العديد من الصراعات ساعيًا لاستخدام نفوذه، ويتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل.

ومسلسل أمير العوامري بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، مي سليم، أحمد صفوت، محسن محي الدين، ميرهان حسين، هاجر الشرنوبي، مها نصار، دنيا المصري، سلوى خطاب، هايدي رفعت والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وكان من المفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي إلا أنه تعرض لسلسلة كبيرة من الأزمات أدت إلى تأجيله.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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