الرياضة - 06:06 - استشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي بحي الشجاعية بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 06:06 مساءً - سقط شهيدان في قصف جوي إسرائيلي على فلسطينيين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات قطاع غزة ومحيطها، والعمليات القتالية المرتبطة بها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفا الانهيار التام، ما أثر بشكل كارثي على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية.

وأفاد التقرير الذى نشره مركز إعلام الأمم المتحدة إن الاعتداءات، التي تم توثيقها تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي موضحا أن الطواقم الطبية والمستشفيات محمية بشكل خاص بموجب القانون الدولي الإنساني، شرط ألا تَرتَكِب أو تُستخدم لارتكاب أفعال تُضر بالعدو خارج نطاق وظيفتها الإنسانية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "وكأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان، مصيدة للموت مضيفا إن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات".

وأوضح تورك أن التقرير الصادر من المفوضية الأممية يشرح بالتفصيل الدمار الذي لحق بنظام الرعاية الصحية في غزة، وحجم قتل المرضى والموظفين وغيرهم من المدنيين في هذه الاعتداءات، "في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".