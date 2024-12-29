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وي يحقق فوزا مثيرا أمام كهرباء الإسماعيلية 2/3 في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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وي يحقق فوزا مثيرا أمام كهرباء الإسماعيلية 2/3 في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

وي يحقق فوزا مثيرا أمام كهرباء الإسماعيلية 2/3 في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - دوري المحترفين، فاز فريق المصرية للاتصالات على نظيره كهرباء الإسماعيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة عشرة في بطولة دوري المحترفين. 

 

نتائج مباريات اليوم الأحد في دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد لافيينا 1-0

المنصورة ضد بروكسى 0-0

منتخب السويس ضد طنطا 0-0

الداخلية ضد القناة 0-0

وي ضد كهرباء الإسماعيلية 3-2

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شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

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ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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