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موقف كهربا من دعم الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

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موقف كهربا من دعم الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

موقف كهربا من دعم الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:50 مساءً - شهدت قائمة النادي الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا عودة محمد عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بعد استبعاده خلال أخر مواجهتين للمارد الأحمر أمام المصري وإنبي في بطولة الدوري الممتاز.

وقال مصدر داخل الأهلي إن كولر لا ينوي الدفع بـ كهربا في التشكيل الأساسي للفريق أمام شباب بلوزداد حيث يري أن الأفضل الاستمرار بالدفع بوسام أبو علي في مركز المهاجم. 

واضاف: “من الممكن أن يدفع كولر بـ كهربا كبديلا حال تطلب ظروف المباراة هذا”. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وسافرت بعثة فريق الأهلي إلى الجزائر، اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة استعدادًا لخوض مواجهة الفريق المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره شباب بلوزداد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي في الجزائر طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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