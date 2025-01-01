موقف كهربا من دعم الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:50 مساءً - شهدت قائمة النادي الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا عودة محمد عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بعد استبعاده خلال أخر مواجهتين للمارد الأحمر أمام المصري وإنبي في بطولة الدوري الممتاز.

وقال مصدر داخل الأهلي إن كولر لا ينوي الدفع بـ كهربا في التشكيل الأساسي للفريق أمام شباب بلوزداد حيث يري أن الأفضل الاستمرار بالدفع بوسام أبو علي في مركز المهاجم.

واضاف: “من الممكن أن يدفع كولر بـ كهربا كبديلا حال تطلب ظروف المباراة هذا”.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وسافرت بعثة فريق الأهلي إلى الجزائر، اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة استعدادًا لخوض مواجهة الفريق المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره شباب بلوزداد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي في الجزائر طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.