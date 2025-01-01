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%41 زيادة في مبيعات سيارات «بى واى دى» عالميا خلال 2024 - أخبار كلمتك

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%41 زيادة في مبيعات سيارات «بى واى دى» عالميا خلال 2024 - أخبار كلمتك

%41 زيادة في مبيعات سيارات «بى واى دى» عالميا خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 06:00 مساءً - قفزت مبيعات "بي واي دي" (BYD) الصينية بنهاية العام الماضي، ما دفع إجمالي عدد الوحدات المبيعة إلى 4.25 مليون سيارة ركاب في 2024، لتضيق الفجوة مع منافستها "تسلا" في سباق تصدر مبيعات السيارات الكهربائية في العام الماضي.

الشركة، سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لمبيعاتها الشهرية في ديسمبر، مدفوعة بالدعم الحكومي وتقديم حوافز إضافية للمشترين.

مبيعات بى واى دى خلال عام

وباعت "بي واي دي" إجمالي 509,440 سيارة ركاب كهربائية هجينة وعاملة بالبطاريات خلال الشهر الأخير من العام، بما في ذلك 207,734 سيارة كهربائية بالكامل، ليرتفع إجمالي مبيعاتها من السيارات الكهربائية في العام الماضي إلى 1.76 مليون وحدة.

 كما زاد إجمالي المبيعات السنوية بنسبة 41% مقارنة بالعام السابق.

الكشف عن مبيعات تسلا خلال اسبوع

من المتوقع أن تعلن "تسلا" عن أرقام مبيعاتها للربع الأخير من 2024 في وقت لاحق من هذا الأسبوع. تحتاج الشركة التي يقودها إيلون ماسك إلى تسليم 515 ألف سيارة كهربائية على الأقل في الربع الأخير لتحقيق توجيهاتها بـ"نمو طفيف" في مبيعاتها السنوية، أي 1.81 مليون سيارة، وهو ما سيكون رقمًا قياسيًا للشركة. تقديرات المحللين تشير إلى تسليم 510,400 سيارة، وهو رقم قريب من هدف "تسلا".

المبيعات الفصلية لبى واى دى

تراجعت المبيعات الفصلية لـ"بي واي دي" مقارنة بـ"تسلا" خلال العام الماضي، حيث باعت 1.16 مليون سيارة كهربائية بحلول الربع الثالث، متخلفة عن منافستها الأميركية بـ124,100 وحدة. لكنها حققت قفزة قوية في الربع الأخير قلصت بها الفجوة.

على الرغم من ذلك، وبحسب بيانات ديسمبر، ستظل "بي واي دي" قريبة جدًا من تجاوز "تسلا" في المبيعات السنوية دون تحقيق ذلك، حيث سبق لها التفوق على "تسلا" مرة واحدة فقط، خلال الربع الأخير من 2023.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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