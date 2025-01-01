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ارتفاع أسعار عبوة نيدو 25 جراما ونسكويك بالأسواق - أخبار كلمتك

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ارتفاع أسعار عبوة نيدو 25 جراما ونسكويك بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار عبوة نيدو 25 جراما ونسكويك بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 06:20 مساءً - أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية المستهلك والتاجر، عن  رفع أسعار لبن نيدو ظرف وزن 25 جرامًا نحو جنيهين. 

 

ارتفاع أسعار نيدو جنيهين في الأسواق

وأوضح (المنوفي) أن سعر نيدو لبن وزن 25 جرامًا ارتفع من من 10 جنيهات إلى 12 جنيها. 

 

ارتفاع سعر نسكويك بقيمة جنيهين

ظرف نسكويك ارتفع بقيمة جنيهين من 5 إلى 7 جينهات اليوم الأربعاء فى الأسواق المحلية وفقا للمعلن من شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية.

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فى سياق متصل تم تطبيق الزيادة جديدة في أسعار نسكافيه لبعض الأصناف خلال تعاملات اليوم الأربعاء.


أسعار نسكافيه الجديدة بعد الزيادة في الأسواق

وجاءت أسعار نسكافيه بعد الزيادة (سعر البيع المقترح) للمستهلك، كالتالي:

  1. بلغ سعر نسكافيه سينت ستيك شوكولاتة 12 (24 × 18 جم) EO نحو 7 جنيهات للمستهلك.
  2. بلغ سعر نسكافيه جين ستيك كراميل 12/24 × 180 جم نحو 7 جنيهات للمستهلك.
  3. بلغ سعر نسكافيه 3 في 1 فانيليا 12 نحو 7 جنيهات للمستهلك.
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  1. بلغ سعر نسكافيه بي ستيك بالحليب ( 24/12 × 200) نحو 9 جنيهات للمستهلك.
  2. بلغ سعر نسكافيه جولد (12×21جم) نحو  10 جنيهات للمستهلك.
  3. بلغ سعر نسكافيه جولد دان نحو 145 جنيهًا للمستهلك.
  4. بلغ سعر نسكافيه جولد دارك نحو 493 جنيهًا للمستهلك.

أسعار نسكافيه في يناير 2025

  • بلغ سعر نسكافيه جولد إسبرسو برطمان 6 × 100 جم نحو 324 جنيهًا للمستهلك.
  • بلغ سعر نسكافيه جولد ديسيف نحو 324 جنيهًا للمستهلك.
  • بلغ سعر نسكافيه جولد اورج سيمب جارايت 12 × 100 جم نحو 324 جنيهًا للمستهلك.
  • بلغ سعر نسكافيه كلاسيك داون برطمان 12×47.5 جرام نحو 33 جنيهًا للمستهلك.
  • بلغ سعر نسكافية كلاسيك عبوة  نحو  162.5 جنيه للمستهلك.
  • بلغ سعر نسكافيه كلاسيك - علبة 6 × 190 جم نحو 306.6 جنيه.
  • بلغ سعر نسكافيه لاتيه جاهز للشرب 24 × 220  مل نحو 35 جنيهًا.
  • بلغ سعر نسكافيه ريو موكا 24 × 220  مل نحو 35 جنيهًا للمستهلك.
  • بلغ سعر نسكافيه كابتشينو جاهز للشرب 24 × 220 مل نحو 35 جنيهًا للمستهلك.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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