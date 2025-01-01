يتضمن مزايا عديدة للأطباء، أول تعليق من مدبولي على أزمة قانون "المسئولية الطبية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 06:00 مساءً - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون المسئولية الطبية جاء استجابة لمطالب الأطباء، بهدف توفير الحماية لهم وتعزيز أوضاعهم المهنية.

وأوضح مدبولي أن القانون يتضمن مزايا كبيرة للأطباء، إلا أن الجدل أثير بشأن المسئولية في حالة وقوع أخطاء جسيمة، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات الحالي ينظم هذه المسائل، وأن القانون الجديد يهدف إلى توحيد النصوص ذات الصلة ضمن إطار قانوني واحد.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على حماية الأطباء ودعمهم كفئة أساسية في المجتمع، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والمسئولية الطبية. وأكد أن النقاشات التي دارت مع الأطراف المعنية أفضت إلى توافق وتعديلات لبعض النقاط لضمان تحقيق رضا الجميع.

واختتم مدبولي بالتأكيد على أن الهدف النهائي من القانون هو تحقيق المصلحة العامة، مشيرًا إلى استعداد الحكومة لإجراء أي تعديلات ضرورية لتحسين القانون وتلبية متطلبات القطاع الطبي.

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