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يتضمن مزايا عديدة للأطباء، أول تعليق من مدبولي على أزمة قانون "المسئولية الطبية" - أخبار كلمتك

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يتضمن مزايا عديدة للأطباء، أول تعليق من مدبولي على أزمة قانون "المسئولية الطبية" - أخبار كلمتك

يتضمن مزايا عديدة للأطباء، أول تعليق من مدبولي على أزمة قانون "المسئولية الطبية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 06:00 مساءً - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون المسئولية الطبية جاء استجابة لمطالب الأطباء، بهدف توفير الحماية لهم وتعزيز أوضاعهم المهنية.  

وأوضح مدبولي أن القانون يتضمن مزايا كبيرة للأطباء، إلا أن الجدل أثير بشأن المسئولية في حالة وقوع أخطاء جسيمة، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات الحالي ينظم هذه المسائل، وأن القانون الجديد يهدف إلى توحيد النصوص ذات الصلة ضمن إطار قانوني واحد.  

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على حماية الأطباء ودعمهم كفئة أساسية في المجتمع، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والمسئولية الطبية. وأكد أن النقاشات التي دارت مع الأطراف المعنية أفضت إلى توافق وتعديلات لبعض النقاط لضمان تحقيق رضا الجميع.  

واختتم مدبولي بالتأكيد على أن الهدف النهائي من القانون هو تحقيق المصلحة العامة، مشيرًا إلى استعداد الحكومة لإجراء أي تعديلات ضرورية لتحسين القانون وتلبية متطلبات القطاع الطبي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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