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مدبولي: الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 3.5% والقطاع الخاص يسهم بنسبة استثمارات 63% - أخبار كلمتك

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مدبولي: الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 3.5% والقطاع الخاص يسهم بنسبة استثمارات 63% - أخبار كلمتك

مدبولي: الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 3.5% والقطاع الخاص يسهم بنسبة استثمارات 63% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:40 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الاقتصاد المصري حقق إنجازًا مهمًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، حيث سجل معدل نمو بلغ 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025.  

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز يعكس الاتجاه الإيجابي للاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص قاد عملية التنمية بشكل واضح، حيث ارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات الكلية إلى 63.5%، بزيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي.  

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وهو ما انعكس أيضًا على ارتفاع التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص من 2.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي.  

كما شدد مدبولي على أن هذا النمو الاقتصادي حقيقي ويعكس تحسن الأداء في كافة القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصناعة، الذي يمثل قاطرة التنمية، في ظل الجهود المستمرة لتشجيع الاستثمارات ودعم المشروعات الوطنية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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