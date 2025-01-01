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الجيش التركي يقصف مواقع قسد بالمدفعية الثقيلة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 06:00 مساءً - قصف الجيش التركي بالمدفعية الثقيلة، اليوم الأربعاء، مواقع لقوات سوريا الديمقراطية قرب مدينة عين العرب كوباني ما خلف أضرارا مادية.

الجيش التركي يقصف مواقع لقوات سوريا

واستهدف الجيش التركي من قواعده في قرية الهوشرية بمحيط منبج بالمدفعية الثقيلة 6 مرات منطقة جسر قرقوزاق وقرية بير حسو جنوبي مدينة كوباني ما تسبب بأضرار في منازل وممتلكات المدنيين.

كما استهدفت مسيرة تركية معمل السكر في بلدة دير حافر شرق حلب، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

 الفصائل الموالية لتركيا تقصف  بالمدفعية الثقيلة جنوب سد تشرين


كما قصفت الفصائل الموالية لتركيا بالمدفعية الثقيلة جنوب سد تشرين، وبالتحديد قرية خربة زمالة، بالتزامن مع هجوم الفصائل على تلك المنطقة، بينما تدور اشتباكات عنيفة بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية.

كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في وقت سابق، إسقاط مسيرة تركية من نوع بيرقدار TB2 في أجواء جسر قرقوزاق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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