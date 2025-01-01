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سارة سمير أيقونة مصرية في البطولات العالمية (بروفايل) - أخبار كلمتك

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سارة سمير أيقونة مصرية في البطولات العالمية (بروفايل) - أخبار كلمتك

سارة سمير أيقونة مصرية في البطولات العالمية (بروفايل) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:50 مساءً - رفع الأثقال، تحتفل اليوم سارة سمير لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بعيد ميلادها الـ27.

وولدت سارة سمير في الأول من شهر يناير عام 1998، في محافظة الإسماعيلية، وحققت خلال مسيرتها عددا كبيرا من الإنجازات.

سجل مميز من الإنجازات

وحصدت مسيرة سارة سمير 3 ميداليات أولمبية، بواقع ذهبية أولمبياد الشباب في 2010، وبرونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وفضية أولمبياد باريس 2024.

ميداليات عالمية 

كما حققت سارة سمير 12 ميدالية في بطولات العالم للكبار، و12 ميدالية ذهبية في بطولات العالم للشباب والناشئين.

وتستعد سارة سمير للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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