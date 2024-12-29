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المطرب الشعبي رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية شديدة (صورة) - أخبار كلمتك

المطرب الشعبي رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية شديدة (صورة) - أخبار كلمتك

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المطرب الشعبي رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية شديدة (صورة) - أخبار كلمتك

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المطرب الشعبي رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية شديدة (صورة) - أخبار كلمتك

المطرب الشعبي رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية شديدة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:30 صباحاً - تعرض المطرب الشعبي، رضا البحراوي، لوعكة صحية شديدة، أثناء ذهابه لإحياء أحد الحفلات الغنائية، ضمن حفلات رأس السنة 

 

وحصلت “كلمتك” على صورة رضا البحراوي، وهو جالس في منزله بعد تعليق الطاقم الطبي بعض المحاليل لسرعة إنقاذه من هبوط حاد في الدورة الدموية.

على الجانب الآخر، كان المطرب الشعبي، رضا البحراوي، قد نجح في تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “الفولت العالي”، الذى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

 

وصلت الأغنية لـ مليون مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحها وتصدر التريند الرابع على موقع “الويوتيوب"

يذكر أن آخر أعمال المطرب الشعبي، رضا البحراوي، كانت "لو جاي في سيط“ خلال الفترة الماضية، من كلمات حسام موكا ألحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس.

 

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم، نجاحي  تعبك ومضايقك أصل أنت من الركنة مصدي، هات آخرك ياض، يا بني كله على الله".

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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