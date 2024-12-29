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تامر عاشور يختتم 2024 بحفل كامل العدد في الإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

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تامر عاشور يختتم 2024 بحفل كامل العدد في الإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

تامر عاشور يختتم 2024 بحفل كامل العدد في الإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:20 صباحاً - اختتم تامر عاشور 2024، بواحدة من أقوى حفلاته الغنائية في مدينة الإسكندرية ورفع الحفل شعار كامل العدد.

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حفل تامر عاشور في الإسكندرية 

وقدم تامر عاشور خلال حفله في الإسكندرية عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

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كما شهد الحفل أيضا نظام الجلوس، حيث جلس كل الحاضرين على كراسي على عكس جميع حفلاته في مصر التي تعتمد على الوقوف.

 

حفل تامر عاشور في قصر عابدين

وكان الفنان تامر عاشور قد طرح مؤخرا أغنية "ياه" على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

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ومن ناحية أخرى، كان تامر عاشور قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا كبيرًا في قصر عابدين، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا. 

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وقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي قدمها على مدار السنوات الماضية، ولاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، ومن أبرزها “تيجي نتراهن” و"هايجيلي موجوع"، وغيرها

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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