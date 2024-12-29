تامر عاشور يختتم 2024 بحفل كامل العدد في الإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:20 صباحاً - اختتم تامر عاشور 2024، بواحدة من أقوى حفلاته الغنائية في مدينة الإسكندرية ورفع الحفل شعار كامل العدد.

حفل تامر عاشور في الإسكندرية

وقدم تامر عاشور خلال حفله في الإسكندرية عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

كما شهد الحفل أيضا نظام الجلوس، حيث جلس كل الحاضرين على كراسي على عكس جميع حفلاته في مصر التي تعتمد على الوقوف.

حفل تامر عاشور في قصر عابدين

وكان الفنان تامر عاشور قد طرح مؤخرا أغنية "ياه" على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ومن ناحية أخرى، كان تامر عاشور قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا كبيرًا في قصر عابدين، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي قدمها على مدار السنوات الماضية، ولاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، ومن أبرزها “تيجي نتراهن” و"هايجيلي موجوع"، وغيرها

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