تشغيل قطارات إضافية على خط القاهرة السد العالى خلال أجازة نصف العام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:20 مساءً -

قررت هيئة السكة الحديد بمناسبة إجازة نصف العام تشغيل قطارات إضافية على خط القاهرة السد العالى مابين القاهرة والأقصر واسوان والعكس وذلك للمساهمة فى تنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية لمدينتى الاقصر واسوان والعكس.

القطارات الإضافية

ـ اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/١/٢٢ سيتم تشغيل قطار تالجو رقم ٢٠٤٠ من القاهرة إلى الاقصر حتى

يوم ۲۰٢٥/٢/٢٠ يقوم من القاهرة الساعه ۲۰,۱٥ يصل الأقصر الساعة ٥,١٠ كالجدول المرفق.

ـ واعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/١/٢٣ يتم تشغيل قطار تالجو رقم ٢٠٤١ من الاقصر إلى القاهرة حتى

يوم ٢٠٢٥/٢/٢١ يقوم من الاقصر الساعة ٨,٣٠ يصل القاهرة الساعه ١٧,٢٥ كالجدول المرفق.

ـ اعتبارا من يوم ٢٠٢٥/١/٢٢ يتم تشغيل قطار ۱۹۳۸ ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ٢٠٢٥/٢/٢٠ يقوم من القاهرة الساعة ٢٢,٤٠ يصل أسوان الساعة ۱۱٫٥٠ كالجدول المرفق.

ـ اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/١/٢٣ يتم تشغيل قطار ۱۹۳۷ ثالثة مكيفة من أسوان الى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٥/٢/٢١ يقوم من أسوان الساعة ١٨,٠٠ يصل القاهرة الساعة ٦,٥٠ كالجدول المرفق.

ـ اعتبارًا من ليلة ٢٣/٢٢ يناير ٢٠٢٥ يتم تشغيل قطار ١٩٤٠ ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة ٢١/٢٠ فبراير ٢٠٢٥ يقوم من القاهرة الساعة ٠٠,٣٥ يصل أسوان الساعة ۱۲,۳۰ كالجدول المرفق.

ـ إعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/١/٢٣ يتم تشغيل قطار ۱۹۳۹ ثالثة مكيفة من أسوان الى القاهرة حق يوم ٢٠٢٥/٢/٢٢ يقوم من أسوان الساعة ٢١,٣٠ يصل القاهرة الساعة ۱۰,٢٥ قطار ١٩٤٠ كالجدول المرفق.

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