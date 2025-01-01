ابيلا مصر تحتفل بالعام الجديد وبمستوى الخدمات داخل قطارات التالجو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:10 مساءً - نظم العاملون بشركة قطارات النومأبيلا مصر احتفالا بالعام الجديد من داخل قطار تالجو، وذلك بحضور عدد من المسئولين عن الشركة التى حققت تقدما كبيرا فى مستوى الخدمات المقدمة على متن قطارات النوم

وتعهد العاملون أثناء احتفال شركة أبيلا مصر، المسئولة عن تشغيل وإدارة قطارات النوم، برأس السنة الميلادية الجديدة 2025، مع عملائها داخل قطار التالجو أثناء الرحلة، بتقديم أعلى خدمة وترجمة المعنى الحرفى للخدمات المميزة بالسكك الحديدية

وتعتبر شركة أبيلا مصر هى المسئولة عن إدارة وتشغيل الخدمات الكاملة لقطارات النوم في مصر ، بالإضافة إلى إدارة الخدمات المقدمة على متن جميع القطارات في جميع أنحاء مصر.

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