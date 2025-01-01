مفتي الجمهورية يدين حادث الدهس في نيو أورليانز ويؤكد: انتهاك صارخ لحرمة النفس - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يدين حادث الدهس في نيو أورليانز ويؤكد: انتهاك صارخ لحرمة النفس - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الثالث والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» بمسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الثالث والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» بمسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

السلطة الفلسطينية تغلق مكتب قناة الجزيرة: تبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل - أخبار كلمتك

السلطة الفلسطينية تغلق مكتب قناة الجزيرة: تبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل - أخبار كلمتك

مصرع 5 أشخاص جراء إطلاق نار بالجبل الأسود - أخبار كلمتك

مصرع 5 أشخاص جراء إطلاق نار بالجبل الأسود - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة - أخبار كلمتك

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة - أخبار كلمتك

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة - أخبار كلمتك

رغم التعادل السلبي، الإسماعيلي يتقدم بشكوى للحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت لهذا السبب - أخبار كلمتك

رغم التعادل السلبي، الإسماعيلي يتقدم بشكوى للحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - حالة الطقس الأسبوع المقبل.. 72 ساعة من غير مطر واحذروا الأحد المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - حالة الطقس الأسبوع المقبل.. 72 ساعة من غير مطر واحذروا الأحد المقبل - أخبار كلمتك

الاتحاد البحريني يستأنف على طرد لاعبه قبل مواجهة عمان بنهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

الاتحاد البحريني يستأنف على طرد لاعبه قبل مواجهة عمان بنهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

ابيلا مصر تحتفل بالعام الجديد وبمستوى الخدمات داخل قطارات التالجو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ابيلا مصر تحتفل بالعام الجديد وبمستوى الخدمات داخل قطارات التالجو - أخبار كلمتك

ابيلا مصر تحتفل بالعام الجديد وبمستوى الخدمات داخل قطارات التالجو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:10 مساءً - نظم العاملون بشركة قطارات النومأبيلا مصر احتفالا بالعام الجديد من داخل قطار تالجو، وذلك بحضور عدد من المسئولين عن الشركة التى حققت تقدما كبيرا فى مستوى الخدمات المقدمة على متن قطارات النوم

وتعهد العاملون أثناء احتفال شركة أبيلا مصر، المسئولة عن تشغيل وإدارة قطارات النوم، برأس السنة الميلادية الجديدة 2025، مع عملائها داخل قطار التالجو أثناء الرحلة، بتقديم أعلى خدمة وترجمة المعنى الحرفى للخدمات المميزة بالسكك الحديدية 

 

be855c8d0e.jpg
3fed00a417.jpg
a112a777b9.jpg

 

f857988c49.jpg
21908018fd.jpg
9fbcdac553.jpg
e3db772116.jpg
fa81abb71b.jpg

وتعتبر شركة أبيلا مصر هى المسئولة عن إدارة وتشغيل الخدمات الكاملة لقطارات النوم في مصر ، بالإضافة إلى إدارة الخدمات المقدمة على متن جميع القطارات في جميع أنحاء مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

رئيس جامعة القاهرة يعلن حصول كلية التمريض على 4 شهادات ISO - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق