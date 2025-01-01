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رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية يشيد بتعديلات قانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

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رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية يشيد بتعديلات قانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية يشيد بتعديلات قانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 09:41 مساءً - أشاد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بما أدخلته لجنة الصحة من تعديلات على مشروع القانون بما يضمن حماية المريض ومقدم الخدمة الطبية، وانفتاحها على جميع الآراء، وتلبية رغبات نقابة الأطباء في هذا المشروع بقانون الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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