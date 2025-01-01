صنعاء تكشف عن شروط صرف المرتبات والجهات التي سيتم الصرف عبرها. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:42 مساءً -

كشف تعميم لوزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بصنعاء عن شروط صرف المرتبات التي من المرتقب ان تصرفها حكومة الرهوي ابتداء من يناير/كانون ثان 2025.

كشف الراتب الموحد: وفي التعميم الموجه من الوزير خالد الحوالي في 30 ديسمبر/كانون اول 2024 إلى كافة وحدات الخدمة العامة بشأن إجراءات ومتطلبات صرف المرتبات من حساب الآلية الاستثنائية، شدد التعميم على كافة وحدات الخدمة العامة ومسئولي الموارد البشرية والشؤون المالية بسرعة الارتباط بنظام كشف الراتب الموحد للجهات التي تصرف مرتباتها من حساب الحكومة العام، ولم ترتبط مع الوزارة، باعتبار ذلك أهم شروط الصرف.

ارتباط بكشف الراتب: ولفت التعميم الى انه لن يصدر لأي جهة أو وحدة التعزيز بمرتباتها إذا لم تكن مرتبطة بكشف الراتب الموحد، استناداً للمادة (10) الفقرة (1) من قانون الآلية الاستثنائية.

تنظيف كشف الراتب: واكد التعميم على تنظيف كشف الراتب من كافة المنقطعين والمزدوجين، وغير ذلك من الاختلالات الوظيفية والإدارية.

الانضباط الوظيفي: ونوه الى تطبيق نظام الموارد البشرية الموحد بكافة مكوناته، وفي مقدمة ذلك مكون الانضباط الوظيفي بغرض التقييم الدقيق للإنجاز والانضباط الوظيفي.

فترة اسبوع: ولفت الى مراجعة الخفوضات والتنزيلات وحصر ومراجعة المتغيرات غير المنفذة الصادرة بفتاوى أو تعزيزات سابقة ولاحقة لأخر راتب منصرف، وحتى نوفمبر 2024م واثباتها عبر النافذة الالكترونية خلال فترة أسبوع كحد أقصى، لتتمكن الوزارة من مراجعتها والبت بشأنها بالتنسيق مع وزارة المالية، شريطة أن يكون المضافين على راس أعمالهم.

تحديث البيانات: وطالب التعميم جميع وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط الاستمرار بعكس وتحديث البيانات الوظيفية والمالية بقاعدة البيانات المركزية وقاعدة بيانات نظام كشف الراتب الموحد آلياً عبر الربط الشبكي.

جهات الصرف: وكشف التعميم ان صرف المرتبات سيتم عبر كاك بنك أو البريد حصراً، وتصحيح كافة الاختلالات بما يضمن شمولية بيانات موظفي الدولة وتحديثها أولا بأول وانهاء أي حالات ازدواج وظيفي.

اخر راتب منصرف: وبين التعميم ان وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ستراجع وتجهز كشوفات المرتبات من واقع آخر راتب منصرف ومثبت بقاعدة نظام كشف الراتب الموحد والبيانات والمتغيرات المتوفرة واستكمال إجراءات الصرف وفقاً للآلية المقرة من وزارتي المالية والخدمة المدنية.

مسؤولية: وحمل التعميم الجهات مسؤولية أي تقصير أو مخالفة لما ورد.

ترتيبات: واكد التعميم ان تلك الشروط تهدف لتمكين وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري من استكمال كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لمراجعة وتجهيز كشف الراتب الموحد وإصدار كشوفات المرتبات في الموعد المحدد على مستوى الوحدات المشمولة بقوائم الصرف