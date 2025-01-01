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اتحاد الكرة يعتمد اللائحة المالية الجديدة لبدلات الحكام (مستند) - أخبار كلمتك

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اتحاد الكرة يعتمد اللائحة المالية الجديدة لبدلات الحكام (مستند) - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يعتمد اللائحة المالية الجديدة لبدلات الحكام (مستند) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:10 مساءً - اتحاد الكرة، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة وأعضاء مجلس الإدارة من التصور الجديد في زيادة بدلات الحكام بداية من اليوم الأربعاء 1 يناير 2025.

اتحاد الكرة يتحمل بدلات الحكام

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إن يتحمل هو كافة المصاريف الخاصة بالحكام جميع المسابقات التي تنظمها الاتحاد واللجان الفرعية عدا مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تعرف على بدلات الحكام الجديدة بعد إعتمادها، كلمتك
تعرف على بدلات الحكام الجديدة بعد إعتمادها، كلمتك

بدلات الحكام الجديدة

واعتمد الاتحاد التصور الجديد لبدلات الحكام بناءا علي الكشف المقدم من قبل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه احمد والذي اعده الكابتن جيمس حنا المدير المالي للجنة الحكام.

وتم توجيه التعليمات الجديدة الخاصة باللائحة المالية الجديدة بداية من اليوم لجميع المناطق بعد التصديق النهائى من الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

بدلات الحكام الجديدة، كلمتك
بدلات الحكام الجديدة، كلمتك

بداية مبشرة لمنظومة التحكيم

تأتي هذه الخطوة لتكون بمثابة بداية مبشرة يقدمه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني ابوريدة بخصوص الاهتمام الكبير تجاه منظومة التحكيم المصري، كما وضع اتحاد الكرة اهتمامات منظومة التحكيم ضمن اولويات طاولة مجلس الادارة ما يؤكد على حرصه علي التطوير الشامل للحكم المصري والعمل علي كافة الاتجاهات للإرتقاء بمستواه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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