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مشاهير العرب - بعد أسبوع من عرضه.. كل ما تريد معرفته عن قصة وإيرادات فيلم «بضع ساعات في يوم ما» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد أسبوع من عرضه.. كل ما تريد معرفته عن قصة وإيرادات فيلم «بضع ساعات في يوم ما» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد أسبوع من عرضه.. كل ما تريد معرفته عن قصة وإيرادات فيلم «بضع ساعات في يوم ما» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 09:41 مساءً - مازال فيلم «بضع ساعات في يوما ما» يحافظ على التصنيف الثاني في حجم الإيرادات منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي، حيث نجح في تحقيق إيرادات تصل إلى أكثر من مليون و727 ألف جنيها في شباك التذاكر أمس الثلاثاء، ليواصل بذلك نجاحه محققا 10 مليون جنيها في الأسبوع الأول من عرضه.

ومع ارتفاع مؤشرات بحث الجمهور حول تفاصيل فيلم «بضع ساعات في يوما» عبر منصات التواصل الاجتماعي، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين كل ما تحتاج معرفته عن فيلم بضع ساعات في يوما ما»، وكذلك أبرز المشاركين في هذا العمل السينمائي.

فيلم بضع ساعات في يوما ما

تفاصيل فيلم بضع ساعات في يوم ما

تدور أحداث فيلم بضع ساعات في يوم ما، المأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم، حيث تبدأ أحداثه خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تترابط وتتشابك القصص بينهم ويجمعهم الحب.

هنا الزاهد في فيلم بضع ساعات في يوما ما
هنا الزاهد في فيلم بضع ساعات في يوما ما

أبطال فيلم «بضع ساعات في يوما ما»

يشارك في بطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» نخبة من نجوم الفن أبرزهم: مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، هدى المفتي، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، خالد أنور، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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