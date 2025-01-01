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مهاجما نتنياهو، جالانت يعلن استقالته من الكنيست - أخبار كلمتك

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مهاجما نتنياهو، جالانت يعلن استقالته من الكنيست - أخبار كلمتك

مهاجما نتنياهو، جالانت يعلن استقالته من الكنيست - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:10 مساءً - أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، استقالته من الكنيست.

 

جالانت يعلن استقالته من الكنيست

وأكد جالانت، في خطاب ألقاه، استمراره عضوًا في حزب الليكود  الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أنه سيقدم الاستقالة رسميًا إلى رئيس الكنيست في وقت قريب، وفق ما أوردت شبكة "يورو نيوز".

 

 استقالته مصحوبة بانتقادات شديدة لنتنياهو

جاءت استقالته مصحوبة بانتقادات شديدة لنتنياهو، متهمًا حكومته بتمرير قوانين تتعارض مع احتياجات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جالانت إن سياسات الحكومة الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية للدولة، مبينا أن نتنياهو أقاله من منصبه بسبب موقفه الداعم لمصلحة البلاد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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