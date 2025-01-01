بنعناع الجنينة، احتفال سودانيين داخل ميكروباص بشارع فيصل يثير الجدل فى الخرطوم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:10 مساءً - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى فى السودان اليوم، يظهر عددا من أبناء الجالية السودانية فى مصر، خلال تفاعلهم داخل ميكروباص بـ شارع فيصل بمحافظة الجيزة على أغنية نعناع الجنينة للفنان محمد منير.

غناء عدد من السودانيين فى مصر داخل ميكروباص فيصل

وأظهر المقطع المصور طلابا من السودان خلال تفاعلهم بالرقص والغناء داخل حافلة نقل ركاب “ميكروباص” بشارع فيصل، الأمر الذي أثار حالة من الجدل فى الداخل السوداني، ما بين الإشادة والانتقاد.

وعلق عدد من المستخدمين فى السودان على مقطع الفيديو، معبرين عن استيائهم لتجاهل أبناء الوطن المحنة التى تمر بها البلاد، وانشغالهم بالغناء داخل وسائل المواصلات فى بلد آخر، فى وقت يتعرض فيه الشعب لمجازر على يد ميلشيا الدعم السريع.

إشادة بغناء أبناء السودان فى مصر لأغانى محمد منير

فى المقابل، عبر عدد آخر عن إعجابهم بتكييف هؤلاء الطلاب مع أوضاعهم فى مصر، برغم تهجيرهم بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع، وتركهم منازلهم ودراستهم.

كلمة البرهان فى الذكرى الـ 69 لاستقلال السودان

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه مساء اليوم، كلمة إلى المواطنين بمناسبة الذكرى الـ 69 لاستقلال السودان.

وقال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، فى كلمته: “نحن نعد العدة لحسم المعركة لصالح الشعب السوداني لا يمنعنا ذلك من الإنخراط في أي مبادرة حقيقية تنهي هذه الحرب وتضمن عودة آمنة للمواطنين إلى مواطنهم وانتفاء ما يهدد حياتهم مرة أخرى وفي هذا السياق تعددت المبادرات والمنابر الداعية لوقف الحرب فكان طريقنا واضح وهو طريق الشعب أن لا يمكن أن تعود الأوضاع كما كانت عليه قبل 15 أبريل 2023م ولا يمكن القبول بوجود هؤلاء القتلة والمجرمين وداعميهم وسط الشعب السوداني مرة أخرى”.

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