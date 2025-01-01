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إبراهيم عيسى عن احتفالات رأس السنة: الشعب اختار البهجة منهجا للحياة (فيديو) - أخبار كلمتك

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إبراهيم عيسى عن احتفالات رأس السنة: الشعب اختار البهجة منهجا للحياة (فيديو) - أخبار كلمتك

إبراهيم عيسى عن احتفالات رأس السنة: الشعب اختار البهجة منهجا للحياة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:00 مساءً - قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن من يشاهد ويرى احتفالات رأس السنة يدرك ويستوعب أن الشعب المصري اختار البهجة منهجا للحياة.

 

احتفالات رأس السنة 

وتابع خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "بالأمس احتفالات رأس السنة كانت تملأ مصر قاطبة، احتفالات في كل مكان بمصر، وخروج آلاف المصريين في أجواء احتفالية رائعة ومدهشة تعلن أن الشعب المصري عنوانه البهجة".

 

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اختيار الشعب المصري 

وأضاف: "بلد ومجتمع وشعب اختار المحبة والبهجة والحياة، والانحياز إلي التسامح والانفتاح والجمال، وهذا هو العنوان الكبير".

 

الحملات الإخوانية على الشعب 

ولفت: "رغم كل ما جرى خلال السنوات السابقة نتحدث عن نصف قرن أو أقل قليلا من غزوات وهجمات وحملات إخوانية وسلفية على العقل المصري، تحاول أن تشده الي التعصب والتطرف والتزمت والفتنة، ولكن الشعب المصرى يتعصى على ذلك".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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