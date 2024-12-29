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آسر يس يبدأ تصوير الحب كله بشوارع المهندسين - أخبار كلمتك

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آسر يس يبدأ تصوير الحب كله بشوارع المهندسين - أخبار كلمتك

آسر يس يبدأ تصوير الحب كله بشوارع المهندسين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:50 صباحاً - يبدأ الفنان آسر بس تصوير أولي مشاهده في مسلسل الحب كله المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم، اليوم بشوارع المهندسين، حيث يظهر آسر يس وهو موظف بإحدى شركات العملة وله ذبائنه الخاصة.

ويناقش العمل أزمة العملة وسعر الصرف في الفترة بين يناير 2023 وحتى مارس 2024، وهي الفترة التي وصل فيها سعر الدولار لما يقرب من 70 جنيهًا.

 

وتعاقدت مؤخرا الفنانة مي عز الدين لتشارك في بطولة العمل أمام الفنان آسر يس، والمقرر أن تبدأ تصوير دورها يناير 2025.

 

 وقدمت الفنانة مى عز الدين مؤخرًا مسرحية قلبي وأشباحه وشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف، ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

 مسرحية قلبي وأشباحه بطولة مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور، ودعاء رجب وإبرام سمير، والعمل من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، وإنتاج صلاح الجهيني وإخراج محمد محمدي.

 

تدور مسرحية قلبي وأشباحه، في إطار رعب كوميدي، خلال تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، ويفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، إذ تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وطاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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