بايدن المستهدف، العثور على 150 عبوة ناسفة بحوزة شخص بولاية فيرجينيا الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:20 صباحاً - ضبط مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي خلال عملية تفتيش بحوزة أحد الأشخاص 150 عبوة ناسفة، وهو رقم قياسي في تاريخ وكالة الاستخبارات.

وقبض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على المشتبه به براد سبافورد في مزرعته بالقرب من نورفولك بولاية فيرجينيا بتهمة عدم تسجيل مسدس، وتم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع في حقيبة ظهر في غرفة نومه وفي حظيرة في المزرعة، وفقا لوثائق المحكمة.

كما عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي بحوزته على إرشادات لتصنيع مواد متفجرة.

وأثار سبافورد شبهات السلطات الأمنية لأول مرة بعد أن رآه جاره وهو يستخدم صورة الرئيس الأمريكي جو بايدن كهدف أثناء إطلاق النار بسلاحه الشخصي.

وذكر المعتقل أن العنف يمكن أن يكون وسيلة للنضال السياسي، معتبرا أن الحكومة الفيدرالية تختطف الأطفال وتدربهم على تنظيم هجمات على المدارس.

وأفاد الجيران أيضا أن سبافورد قد يكون فقد ثلاثة أصابع في عام 2021 أثناء صنع عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وذكرت معلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عمال إزالة الألغام اضطروا إلى تدمير معظم المتفجرات التي تم العثور عليها في المزرعة في الموقع لأن المواد كانت غير مستقرة للغاية ويمكن أن تنفجر أثناء النقل.

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