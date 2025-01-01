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بايدن المستهدف، العثور على 150 عبوة ناسفة بحوزة شخص بولاية فيرجينيا الأمريكية - أخبار كلمتك

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بايدن المستهدف، العثور على 150 عبوة ناسفة بحوزة شخص بولاية فيرجينيا الأمريكية - أخبار كلمتك

بايدن المستهدف، العثور على 150 عبوة ناسفة بحوزة شخص بولاية فيرجينيا الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:20 صباحاً - ضبط مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي خلال عملية تفتيش بحوزة أحد الأشخاص 150 عبوة ناسفة، وهو رقم قياسي في تاريخ وكالة الاستخبارات.

وقبض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على المشتبه به براد سبافورد في مزرعته بالقرب من نورفولك بولاية فيرجينيا بتهمة عدم تسجيل مسدس، وتم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع في حقيبة ظهر في غرفة نومه وفي حظيرة في المزرعة، وفقا لوثائق المحكمة.

كما عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي بحوزته على إرشادات لتصنيع مواد متفجرة.

وأثار سبافورد شبهات السلطات الأمنية لأول مرة بعد أن رآه جاره وهو يستخدم صورة الرئيس الأمريكي جو بايدن كهدف أثناء إطلاق النار بسلاحه الشخصي.

وذكر المعتقل أن العنف يمكن أن يكون وسيلة للنضال السياسي، معتبرا أن الحكومة الفيدرالية تختطف الأطفال وتدربهم على تنظيم هجمات على المدارس.

وأفاد الجيران أيضا أن سبافورد قد يكون فقد ثلاثة أصابع في عام 2021 أثناء صنع عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وذكرت معلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عمال إزالة الألغام اضطروا إلى تدمير معظم المتفجرات التي تم العثور عليها في المزرعة في الموقع لأن المواد كانت غير مستقرة للغاية ويمكن أن تنفجر أثناء النقل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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