نفذت أغسطس الماضي، الاحتلال ينشر فيديو عملية كوماندوز كبيرة في عمق سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 12:10 صباحاً - أشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، بعملية نفذها الكوماندوز في عمق سوريا قبل 4 أشهر.

تدمير مصنع صواريخ تحت الأرض في سوريا

وكان جيش الاحتلال أقر بها في وقت سابق اليوم، والتي قام خلالها 120 عضوًا من وحدات القوات الخاصة بمداهمة وتدمير مصنع إيراني تحت الأرض السورية لصناعة الصواريخ.

وكتب نتنياهو على موقع "إكس": أحيي المقاتلين الأبطال في مهمتهم الناجحة والجريئة في عمق سوريا، حسب زعمه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشف الخميس، تفاصيل عملية كبيرة نفذها في سوريا وشارك فيها أكثر من 100 مقاتل في وحدة شلداغ الخاصة.

عناصر وحدة وحدة شلداغ يدمرون مصنع صواريخ في سوريا

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في منصة "إكس": "أكثر من 100 مقاتل من وحدة شلداغ الخاصة داهموا ودمروا قبل أربعة أشهر موقعًا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في عمق سوريا".

وأضاف أدرعى: "يكشف الجيش الإسرائيلي النقاب عن عملية خاصة لسلاح الجو جرت في الثامن من سبتمبر 2024 دمر خلالها أفراد وحدة شلداغ موقعا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في منطقة مصياف في عمق الأراضي السوري.

وتابع متحدث جيش الاحتلال: "خلال سنوات قامت هيئة الاستخبارات بأعمال جمع معلومات ومراقبة استخبارية متواصلة بينت نوعية الهدف حيث جرت قبل تنفيذ العملية بلورة خطة شاملة لتدمير الموقع من خلال قوات سلاح الجو".

واستطرد: "لقد هبطت القوات في الميدان من خلال مروحيات عسكرية بغطاء من النيران وإسناد جوي لقطع سلاح الجو المسيرة والطائرات الحربية وسفن سلاح البحرية".

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