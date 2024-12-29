عاجل:تعرف على مستجدات كهرباء عدن - أخبار كلمتك

كشفت مصادر عن اخر مستجدات كهرباء عدن
واكدت المصادر ان الانقطاع المبرمج تسع ساعات ونصف مقابل ساعتين تشغيل حتى لحظة كتابة هذا المنشور.
موضحاً أن التوليد المتوفر حالياً أقل من 100 ميجا من جميع المحطات.
مشيراً ان أغلب محطات التوليد بالديزل خارج الخدمة: التجار يغلقون هواتفهم تهرباً من إحراج المسؤولين وطلباتهم بتسليف المحطات.
واكد المصدر ان المحطات المستمرة في التوليد حتى اللحظة:
المنصورة
الأهرام
شهيناز
باجرش
عليان الصعدة
إنترسولار الملعب
الملعب الحكومي
وأفادت المصادر انه بعد الساعة الثانية فجراً، ستخرج 3 محطات إضافية عن الخدمة بسبب نفاد الديزل، مما سيزيد العجز بشكل أكبر
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