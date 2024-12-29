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عاجل:تعرف على مستجدات كهرباء عدن - أخبار كلمتك

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عاجل:تعرف على مستجدات كهرباء عدن - أخبار كلمتك

عاجل:تعرف على مستجدات كهرباء عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

كشفت مصادر عن اخر مستجدات كهرباء عدن

واكدت المصادر ان الانقطاع المبرمج تسع ساعات ونصف مقابل ساعتين تشغيل حتى لحظة كتابة هذا المنشور.

موضحاً أن التوليد المتوفر حالياً أقل من 100 ميجا من جميع المحطات.

مشيراً ان أغلب محطات التوليد بالديزل خارج الخدمة: التجار يغلقون هواتفهم تهرباً من إحراج المسؤولين وطلباتهم بتسليف المحطات.

واكد المصدر ان المحطات المستمرة في التوليد حتى اللحظة:
المنصورة
الأهرام
شهيناز
باجرش
عليان الصعدة
إنترسولار الملعب
الملعب الحكومي

وأفادت المصادر انه بعد الساعة الثانية فجراً، ستخرج 3 محطات إضافية عن الخدمة بسبب نفاد الديزل، مما سيزيد العجز بشكل أكبر

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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