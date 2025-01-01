معركة طويلة بين مواطن وجماعة الحوثي - أخبار كلمتك







شهدت منطقة قاع الحقل في مديرية يريم بمحافظة إب اشتباكًا بين المواطن نايف طاهر وميليشيا الحوثي، حيث أسقط طاهر عنصرًا حوثيًا واحتجز اثنين آخرين قبل أن يضطر للهروب مع أبنائه بعد معركة طويلة. تدهورت الحالة الصحية لابنه الأصغر وسط أنباء متضاربة عن وفاته.

وأكدت المصادر ان المليشيا لاحقت أحد أبناء طاهر واعتقلته مع أفراد العائلة بعد الإبلاغ عن مكانهم. حاولت الميليشيا تفجير منزل طاهر وسحب سيارته، لكن تدخل أبناء المنطقة حال دون ذلك، ما أدى إلى توقف الهجوم.

موضحاً ان الأوضاع الأمنية في يريم لا تزال متوترة، وسط دعوات من مواطنين لتسليط الضوء على هذه الأحداث.