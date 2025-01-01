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معركة طويلة بين مواطن وجماعة الحوثي - أخبار كلمتك

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معركة طويلة بين مواطن وجماعة الحوثي - أخبار كلمتك

معركة طويلة بين مواطن وجماعة الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:22 مساءً - كلمتك: خاص


 


شهدت منطقة قاع الحقل في مديرية يريم بمحافظة إب اشتباكًا بين المواطن نايف طاهر وميليشيا الحوثي، حيث أسقط طاهر عنصرًا حوثيًا واحتجز اثنين آخرين قبل أن يضطر للهروب مع أبنائه بعد معركة طويلة. تدهورت الحالة الصحية لابنه الأصغر وسط أنباء متضاربة عن وفاته.

وأكدت المصادر ان المليشيا لاحقت أحد أبناء طاهر واعتقلته مع أفراد العائلة بعد الإبلاغ عن مكانهم. حاولت الميليشيا تفجير منزل طاهر وسحب سيارته، لكن تدخل أبناء المنطقة حال دون ذلك، ما أدى إلى توقف الهجوم.

موضحاً ان الأوضاع الأمنية في يريم لا تزال متوترة، وسط دعوات من مواطنين لتسليط الضوء على هذه الأحداث.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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