شركة طيران اليمنية تصدر توضيح جديد بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك







أصدرت شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية توضيح هام الليلة بشأن سفر السوريين القادمين إلى جمهورية مصر العربية



وجاء في توضيح شركة طيران اليمنية لوكلائها:

الإخوة / وكلاؤنا الأعزاء المحترمون

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: عدم السماح بقبول المسافرين السوريين القادمين إلى جمهورية مصر العربية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إيميل خدمات الركاب والتعليمات الواردة من السلطات المصرية، نود إفادتكم بما يلي:

• يمنع دخول الركاب السوريين إلى القاهرة إلا بتأشيرة مسبقة، باستثناء حاملي الإقامة المؤقتة غير السياحية.

• سيتم فرض غرامة مالية على الشركة في حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات.

نرجو منكم التكرم بالتعميم على موظفيكم بعدم الحجز أو إصدار التذاكر للمسافرين السوريين بموجب هذه التعليمات، وذلك تجنبًا لأي غرامات مالية أو إجراءات أخرى قد تترتب على مخالفة التعليمات