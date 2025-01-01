مشاهير العرب - بعد 8 أسابيع من عرضه.. فيلم «الهوى سلطان» يحقق أكثر من 80 مليون إيرادات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 09:41 مساءً - نجح فيلم الهوى سلطان، من بطولة النجمة منة شلبي والنجم أحمد داود من تحقيق إجمالي إيرادات تصل إلى أكثر من 80 مليون جنيها منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي، وذلك وسط منافسة قوية بين عدد كبير من الأعمال السينمائية والنجوم المشاركة بهذا الموسم.

إيرادات فيلم الهوى سلطان لـ منة شلبي أمس

وحقق فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي وأحمد داود، من تحقيق إيرادات تصل إلى أكثر من 304 ألف جنيها في شباك التذاكر أمس الثلاثاء، ليحتل بذلك المركز الرابع في تصنيف الإيرادات بعدما تفوق عليه الحريفة 2 وفيلم الهنا اللي أنا فيه.

أبطال فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان، يضم في بطولته مجموعة من نجوم الفن المصري، أبرزهم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي، شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.