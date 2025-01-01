الرياضة - 10:32 - حالة الطقس الأسبوع المقبل.. 72 ساعة من غير مطر واحذروا الأحد المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - حالة الطقس الأسبوع المقبل.. 72 ساعة من غير مطر واحذروا الأحد المقبل - أخبار كلمتك

الاتحاد البحريني يستأنف على طرد لاعبه قبل مواجهة عمان بنهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

الاتحاد البحريني يستأنف على طرد لاعبه قبل مواجهة عمان بنهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

الدوري المصري، ياو أنور رجل مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، ياو أنور رجل مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

مشادة بين سامي الشيشيني وحكم الراية وجهاز البنك يتدخل لإنهاء الأزمة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشادة بين سامي الشيشيني وحكم الراية وجهاز البنك يتدخل لإنهاء الأزمة (فيديو) - أخبار كلمتك

مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة وعلي متن الطائرات - أخبار كلمتك

مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة وعلي متن الطائرات - أخبار كلمتك

محمد جميح يتحدث من جديد عن سقوط نظام الأسد - أخبار كلمتك

محمد جميح يتحدث من جديد عن سقوط نظام الأسد - أخبار كلمتك

إضراب موردي القات بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

إضراب موردي القات بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 1- 1- 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 1- 1- 2025 - أخبار كلمتك

س وج، كل ما تريد معرفته عن تطبيق موبايلي والرسوم المقررة على الموبايلات - أخبار كلمتك

س وج، كل ما تريد معرفته عن تطبيق موبايلي والرسوم المقررة على الموبايلات - أخبار كلمتك

خالد الصاوي: دوري صغير في الدشاش ويا بخت من زار وخفف (فيديو) - أخبار كلمتك

خالد الصاوي: دوري صغير في الدشاش ويا بخت من زار وخفف (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

محمد سعد: عيني احولت بسبب "أطاطا" وزينة ونسرين طافش عاملين أدوار خطيرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد سعد: عيني احولت بسبب "أطاطا" وزينة ونسرين طافش عاملين أدوار خطيرة - أخبار كلمتك

محمد سعد: عيني احولت بسبب "أطاطا" وزينة ونسرين طافش عاملين أدوار خطيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:40 مساءً - قال الفنان محمد سعد إن تجربة فيلم الدشاش تجربة مختلفة عما قدمه في السابق، مشيرا إلي أنه لم يقدم أغاني في الفيلم

69d68b892a.jpg


وأضاف محمد سعد علي هامش العرض الخاص للفيلم:" أن باسم سمرة وزينة ونسرين طافش عاملين أدوار خطيرة، متابعا أنه يعتبرهم من عائلته.

c4d07ac6d8.jpg


وأكد محمد سعد أنه واجه صعوبات كثيرة أثناء تجسيده لشخصية أطاطا، موضحا:" في مرة كنت بصور مشهدين عيني احولت ومرجعتش تاني.

0da09e1396.jpg

 فيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

fd5bb59632.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

خلاف بين محمد نجاتي ومصطفى شعبان في حكيم باشا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق