شيرين تعلن استعادة حسابها الرسمي على "إنستجرام" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:40 مساءً - أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب استعادة حسابها الرسمي على "إنستجرام".

شيرين عبد الوهاب

ونشرت شيرين صورة جديدة لها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ملكية أبرزت جمالها وأنوثتها، موجهة التهنئة لجمهورها بالعام الجديد قائلة: "Happy New Year 2025"، مما أثار إعجاب جمهورها الكبير الذي تفاعل بشكل واسع مع عودتها لحسابها الرسمي ومع الصورة الحديثة التي نشرتها.

و يأتي هذا الإعلان بعد فترة من النجاحات التي حققتها شيرين في 2024، خاصة نجاح ألبومها الكبير الذي حققته وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، كما احتفلت بدخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك لكونها الفنانة العربية التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعًا متتالية.

كما حصلت على 4 جوائز في مهرجان بيلبورد عربية في حصاد عام 2024، بالإضافة إلى إحيائها حفلتين كبيرتين في الكويت والإمارات حظيتا بإقبال جماهيري كبير وتصدرت بهما التريند.

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