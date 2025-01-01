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شيرين تعلن استعادة حسابها الرسمي على "إنستجرام" - أخبار كلمتك

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شيرين تعلن استعادة حسابها الرسمي على "إنستجرام" - أخبار كلمتك

شيرين تعلن استعادة حسابها الرسمي على "إنستجرام" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:40 مساءً -  أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب استعادة حسابها الرسمي على "إنستجرام".

شيرين عبد الوهاب

ونشرت شيرين صورة جديدة لها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ملكية أبرزت جمالها وأنوثتها، موجهة التهنئة لجمهورها بالعام الجديد قائلة: "Happy New Year 2025"، مما أثار إعجاب جمهورها الكبير الذي تفاعل بشكل واسع مع عودتها لحسابها الرسمي ومع الصورة الحديثة التي نشرتها.

و يأتي هذا الإعلان بعد فترة من النجاحات التي حققتها شيرين في 2024، خاصة نجاح ألبومها الكبير الذي حققته وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، كما احتفلت بدخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك لكونها الفنانة العربية التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعًا متتالية.

كما حصلت على 4 جوائز في مهرجان بيلبورد عربية في حصاد عام 2024، بالإضافة إلى إحيائها حفلتين كبيرتين في الكويت والإمارات حظيتا بإقبال جماهيري كبير وتصدرت بهما التريند.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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