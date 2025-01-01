جامعة المهرة تفتح مظاريف مناقصة مشروع تغذية السكن الطلابي - أخبار كلمتك

عقدت لجنة فتح المظاريف بجامعة المهرة اجتماعًا، اليوم، برئاسة الأمين العام للجامعة، الأستاذ محمد سعيد بايعقوب، وبمشاركة أعضاء اللجنة: الأستاذ سالم سعيد كلشات، والأستاذ عادل علي الحمبصي، والدكتور محمد حسن هزاع، والمهندس هود بن سلم.

خصص الاجتماع لفتح مظاريف مناقصة مشروع تغذية السكن الطلابي، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب في السكن الجامعي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض العروض المقدمة من الجهات المتنافسة، وقررت اللجنة إحالتها إلى اللجنة التحليلية لدراسة التفاصيل وتحليل البيانات بدقة، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية واتخاذ القرارات المناسبة.

وأكدت اللجنة التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والنزاهة في جميع مراحل المناقصة، بما يحقق مصلحة الطلاب بالجامعة.