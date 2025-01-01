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جامعة المهرة تفتح مظاريف مناقصة مشروع تغذية السكن الطلابي - أخبار كلمتك

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جامعة المهرة تفتح مظاريف مناقصة مشروع تغذية السكن الطلابي - أخبار كلمتك

جامعة المهرة تفتح مظاريف مناقصة مشروع تغذية السكن الطلابي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:02 مساءً - كلمتك/خاص:

عقدت لجنة فتح المظاريف بجامعة المهرة اجتماعًا، اليوم، برئاسة الأمين العام للجامعة، الأستاذ محمد سعيد بايعقوب، وبمشاركة أعضاء اللجنة: الأستاذ سالم سعيد كلشات، والأستاذ عادل علي الحمبصي، والدكتور محمد حسن هزاع، والمهندس هود بن سلم.

خصص الاجتماع لفتح مظاريف مناقصة مشروع تغذية السكن الطلابي، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب في السكن الجامعي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض العروض المقدمة من الجهات المتنافسة، وقررت اللجنة إحالتها إلى اللجنة التحليلية لدراسة التفاصيل وتحليل البيانات بدقة، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية واتخاذ القرارات المناسبة.

وأكدت اللجنة التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والنزاهة في جميع مراحل المناقصة، بما يحقق مصلحة الطلاب بالجامعة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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