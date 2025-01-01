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اليمنية تزف بشرى سارة - أخبار كلمتك

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اليمنية تزف بشرى سارة - أخبار كلمتك

اليمنية تزف بشرى سارة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:47 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية اليمنية، عن استلام الشركة تصاريح من قبل السلطات المصرية لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين مطاري الريان والقاهرة، بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات، والتي سيتم تدشينها والإعلان عن جدول الرحلات خلال الأسبوعين القادمين.


وبهذه المناسبة هنأ معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، أبناء محافظة حضرموت والمناطق المجاورة لها بهذا المكسب الذي سيرفع عن كاهلهم معاناة التنقل إلى مطار سيئون ومطارات أخرى للحصول على رحلات إلى القاهرة.. مشيراً إلى أن استئناف رحلات اليمنية بين مطار الريان بحضرموت ومطار القاهرة بجمهورية مصر العربية، جاء ترجمة للجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة وزارة النقل منذ اليوم الأول لتوليها مسؤولية الوزارة.


كما أثنى حُميد، على دور قيادة الخطوط الجوية اليمنية والهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، مشيداً بالمتابعات الحثيثة من قبل محافظ محافظة حضرموت والدور الذي لعبته سفارة بلادنا في مصر بهذا الشأن.


كما توجه معالي الوزير، بأسمى آيات الشكر والتقدير للسلطات في جمهورية مصر العربية، ممثلة بمعالي وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، وكذا هيئة الطيران المدني المصرية، معرباً عن امتنان وزارة النقل والحكومة اليمنية بكل التسهيلات التي تقدمها مصر العروبة قيادة وشعباً لأبناء الشعب اليمني، منذ اندلاع الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الانقلابية في العام 2015، وفي مختلف مراحل العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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