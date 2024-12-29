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الزمالك يكتفي بثنائية أمام الاتحاد السكندري ويتصدر ترتيب الدوري المصري - أخبار كلمتك

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الزمالك يكتفي بثنائية أمام الاتحاد السكندري ويتصدر ترتيب الدوري المصري - أخبار كلمتك

الزمالك يكتفي بثنائية أمام الاتحاد السكندري ويتصدر ترتيب الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:20 مساءً -  فاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

سجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

وشهدت الدقيقة 60 حالة طرد للاعب الاتحاد السكندري عبد الغني محمد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

الزمالك بعد هذا الفوز نجح في تصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز السابع.

وأعلن الجهاز الفني  بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن تشكيل الأبيض لمباراة الاتحاد السكندري.

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تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وسيف الجزيري وناصر منسي.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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