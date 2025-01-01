الرياضة - 11:06 - ما موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 11:06 صباحاً - موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية.. يترقب عشاق جماهير الكرة المصرية، موعد مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الزمالك مع نظيره العنيد المصري البورسعيدي، في إطار دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024 - 2025، والمقرر لها مساء يوم الأحد المقبل.

يدخل الفارس الأبيض لقاء المصري بعدما حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولى بالجولة السابعة للمسابقة.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري

ويحتل نادى الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعدما فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري خارج الديار في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة.

موعد مباراة الزمالك ضد ضد المصري في بطولة الكونفدرالية الإفريقية

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب في الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بالكونفدرالية 2024 - 2025،

حيث تنطلق المباراة مساء يوم الأحد المقبل علي ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المصري في بطولة الكونفدرالية الإفريقية

تنقل مباراة الزمالك والمصري في إطار دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024 - 2025، والمقرر لها مساء يوم الأحد المقبل.عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حكم مباراة الزمالك والمصرى

يقود المباراة، الجزائري لحلو بن إبراهيم حكماً للساحة ويعاونه كل من، الجزائري حمزة بوزيت والتونسي يوسف جامي مساعدين والجزائري يوسف جموح حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الليبى جمال سالم مراقباً عاماً للمباراة، في حين يراقب الحكام جيروم افونج نزولو من الجابون، والمنسق العام محمد زيزون من المغرب.