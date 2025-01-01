الدوري المصري، ياو أنور رجل مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:26 مساءً - الدوري المصري، توج ياو أنور لاعب البنك الأهلي، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل لمحلة، والتي انتهت بفوز البنك بهدف نظيف، على ملعب استاد المحلة ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء اختيار ياو أنور بعدما أحرز هدف فريقه البنك الأهلي الوحيد في الدقيقة السادسة، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل لتتدخل تقنية الفيديو وتؤكد صحة الهدف.

جاء الهدف من هجمة منظمة من لاعبي البنك الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أسامة فيصل بتمريرة لياو أنور المنطلق خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى.

الدوري المصري، البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

بعدها سيطر غزل المحلة على مجريات الأمور بشكل كامل وأهدر أكثر من فرصة للتعادل في ظل تألق أحمد صبحي حارس البنك، فيما اعتمد لاعبو البنك على الدفاع المنظم، لينتهي الشوط الأول بتقدم البنك بهدف نظيف.

الدوري المصري، البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

وفي الشوط الثاني، سيطر غزل الحلة على الكرة بشكل كامل، مع مطالبات باحتساب ركلة جزاء كان أبرزها في الدقيقة 68 بعد سقوط من يحيى زكريا لاعب الغزل داخل منطقة الجزاء ولكن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب.

الدوري المصري، البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي

جاء تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: عامر عامر.

خط الدفاع: حميدو فتاو، كاستيلو، الجزار، أحمد حكم، عبد الرحيم عموري.

خط الوسط: موري توريه، بن شرقي، عبده يحي، إبراهيم حسن.

خط الهجوم: بن حمودة.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد عبد الغني، اسحاق يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط: سيرجى آكا، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، محمد هلال

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور

فيما تواجد على دكة البدلاء كلا من عبد العزيز البلعوطى، ألفا كيتا، محمد فتحى، خالد شيفو، أحمد النادرى، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، أحمد مدبولى، عبد اللطيف جريندو.

موقف غزل المحلة والبنك الاهلي في الدوري

بتلك النتيجة يتجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

فيما ارتفع حصد البنك الأهلي إلى 8 نقاط نقاط في المركز العاشر، بعدما خاض 7 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 6 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

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