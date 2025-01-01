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الرياضة - 10:32 - حالة الطقس الأسبوع المقبل.. 72 ساعة من غير مطر واحذروا الأحد المقبل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:32 - حالة الطقس الأسبوع المقبل.. 72 ساعة من غير مطر واحذروا الأحد المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - حالة الطقس الأسبوع المقبل.. 72 ساعة من غير مطر واحذروا الأحد المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 10:32 مساءً - طقس الأسبوع.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس الأسبوع اعتبارًا من غد الخميس 2 يناير، وحتى الثلاثاء 7 يناير 2025، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا.

وبحسب الأرصاد، سيتوقف سقوط الأمطار لمدة 72 ساعة ثم نستقبلها مجددا الأحد القادم، حيث

الأمطار عدة محافظات، نتيجة التأثر بـ منخفض جوي.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل طقس الأسبوع ابتداءً من الخميس وحتى الثلاثاء 7 يناير الجاري، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.

طقس غد الخميس
طقس يوم الخميس 2 يناير 2025
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 19 11
السواحل الشمالية 19 9
شمال الصعيد 20 5
جنوب الصعيد 25 9
طقس غدا الخميس

تفاصيل حالة الطقس ابتداءً من الخميس وحتى الثلاثاء 7 يناير 2025

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إلى أن طقس الأيام المقبلة سيكون مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

طقس الخميس 2 يناير 2025

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس يوم الخميس سيشهد انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس غدا الخميس
طقس يوم الجمعة 3 يناير 2025
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 20 11
السواحل الشمالية 19 10
شمال الصعيد 20 6
جنوب الصعيد 26 10

طقس الجمعة 3 يناير والسبت 4 يناير 2024

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأحد 5 يناير 2025

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، ويصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء اعتبارًا من الأحد 5 يناير 2025.

طقس غدا الخميس
درجات الحرارة غدا الخميس 2 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 20 10
بنها 19 11
دمنهور 18 10
المنصورة 18 10
الزقازيق 20 11
شبين الكوم 19 10
طنطا 18 10
دمياط 18 11
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 20 09
السويس 20 11
شرم الشيخ 22 13
الإسكندرية 20 11
العلمين الجديدة 19 9
مطروح 18 10
الغردقة 22 12
الأقصر 24 8
أسوان 25 9
الوادي الجديد 21 06

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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