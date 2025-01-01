محمد جميح يتحدث من جديد عن سقوط نظام الأسد - أخبار كلمتك

تحدث السياسي محمد جميح عن سقوط نظام الأسد في سوريا

وقال جميح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏منذ سقوط نظام الأسد في سوريا لم يكف المرشد الإيراني علي خامنئي عن التغريد. أصيب بحالة "إسهال إلكتروني"، تحول معه خامنئي إلى ناشط من ناشطي "المحور"، الذين يحرضون تارة على سوريا وأخرى على لبنان وثالثة على اليمن.

وتابع بالقول:

وإذا لم يكن المرشد - هذه الأيام - مجرد ناشط على منصات التواصل، فيمكن اعتباره - في أحسن حالاته - مجرد محلل سياسي، يتابع تحركات أحمد الشرع، ويحاول تأويل الحدث السوري، وفق أهوائه وتمنياته.

واختتم منشوره قائلاً:

واصل أبا مجتبى، ولا تيأس، فالأحلام زاد جيد في الأوقات العصيبة.