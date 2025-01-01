الرياضة - 10:32 - حالة الطقس الأسبوع المقبل.. 72 ساعة من غير مطر واحذروا الأحد المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - حالة الطقس الأسبوع المقبل.. 72 ساعة من غير مطر واحذروا الأحد المقبل - أخبار كلمتك

الاتحاد البحريني يستأنف على طرد لاعبه قبل مواجهة عمان بنهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

الاتحاد البحريني يستأنف على طرد لاعبه قبل مواجهة عمان بنهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

الدوري المصري، ياو أنور رجل مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، ياو أنور رجل مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

مشادة بين سامي الشيشيني وحكم الراية وجهاز البنك يتدخل لإنهاء الأزمة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشادة بين سامي الشيشيني وحكم الراية وجهاز البنك يتدخل لإنهاء الأزمة (فيديو) - أخبار كلمتك

مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة وعلي متن الطائرات - أخبار كلمتك

مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة وعلي متن الطائرات - أخبار كلمتك

محمد جميح يتحدث من جديد عن سقوط نظام الأسد - أخبار كلمتك

محمد جميح يتحدث من جديد عن سقوط نظام الأسد - أخبار كلمتك

إضراب موردي القات بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

إضراب موردي القات بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 1- 1- 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 1- 1- 2025 - أخبار كلمتك

س وج، كل ما تريد معرفته عن تطبيق موبايلي والرسوم المقررة على الموبايلات - أخبار كلمتك

س وج، كل ما تريد معرفته عن تطبيق موبايلي والرسوم المقررة على الموبايلات - أخبار كلمتك

خالد الصاوي: دوري صغير في الدشاش ويا بخت من زار وخفف (فيديو) - أخبار كلمتك

خالد الصاوي: دوري صغير في الدشاش ويا بخت من زار وخفف (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

محمد جميح يتحدث من جديد عن سقوط نظام الأسد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد جميح يتحدث من جديد عن سقوط نظام الأسد - أخبار كلمتك

محمد جميح يتحدث من جديد عن سقوط نظام الأسد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:23 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

تحدث السياسي محمد جميح عن سقوط نظام الأسد في سوريا

وقال جميح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏منذ سقوط نظام الأسد في سوريا لم يكف المرشد الإيراني علي خامنئي عن التغريد. أصيب بحالة "إسهال إلكتروني"، تحول معه خامنئي إلى ناشط من ناشطي "المحور"، الذين يحرضون تارة على سوريا وأخرى على لبنان وثالثة على اليمن.

وتابع بالقول:
وإذا لم يكن المرشد - هذه الأيام - مجرد ناشط على منصات التواصل، فيمكن اعتباره - في أحسن حالاته - مجرد محلل سياسي، يتابع تحركات أحمد الشرع، ويحاول تأويل الحدث السوري، وفق أهوائه وتمنياته.

واختتم منشوره قائلاً:
واصل أبا مجتبى، ولا تيأس، فالأحلام زاد جيد في الأوقات العصيبة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بدء صرف مرتبات موظفي التربية والتعليم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق