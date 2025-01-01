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قرار لجنة التخطيط يعيد علي معلول لقائمة الأهلي في يناير - أخبار كلمتك

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قرار لجنة التخطيط يعيد علي معلول لقائمة الأهلي في يناير - أخبار كلمتك

قرار لجنة التخطيط يعيد علي معلول لقائمة الأهلي في يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:30 صباحاً - استقر  النادي الأهلي على  قيد التونسي علي معلول في قائمة الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وتم  رفع اسم علي معلول  في بداية الموسم الحالي بسبب استمرار إصابته بقطع في وتر أكيلس منذ الموسم الماضي.


وترغب لجنة التخطيط في تواجد المحترف التونسي مع الفريق في الفترة المقبلة، خاصة بعد تعافيه من الإصابة.

وتنتظر لجنة التخطيط تعديل مارسيل كولر قراره بشأن علي معلول بعد مشاركته في التدريبات، حيث تحفظ في وقت سابق وطلب ضم صفقة أجنبية في الخطوط الأمامية، قبل أن يتم عرض عليه اقتراح توظيف عطية الله في مركز المساك.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي في مباراته المقبلة ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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