مفتي الجمهورية يدين حادث الدهس في نيو أورليانز ويؤكد: انتهاك صارخ لحرمة النفس - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يدين حادث الدهس في نيو أورليانز ويؤكد: انتهاك صارخ لحرمة النفس - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الثالث والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» بمسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الثالث والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» بمسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

السلطة الفلسطينية تغلق مكتب قناة الجزيرة: تبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل - أخبار كلمتك

السلطة الفلسطينية تغلق مكتب قناة الجزيرة: تبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل - أخبار كلمتك

مصرع 5 أشخاص جراء إطلاق نار بالجبل الأسود - أخبار كلمتك

مصرع 5 أشخاص جراء إطلاق نار بالجبل الأسود - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة - أخبار كلمتك

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة - أخبار كلمتك

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة - أخبار كلمتك

رغم التعادل السلبي، الإسماعيلي يتقدم بشكوى للحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت لهذا السبب - أخبار كلمتك

رغم التعادل السلبي، الإسماعيلي يتقدم بشكوى للحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - حالة الطقس الأسبوع المقبل.. 72 ساعة من غير مطر واحذروا الأحد المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - حالة الطقس الأسبوع المقبل.. 72 ساعة من غير مطر واحذروا الأحد المقبل - أخبار كلمتك

الاتحاد البحريني يستأنف على طرد لاعبه قبل مواجهة عمان بنهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

الاتحاد البحريني يستأنف على طرد لاعبه قبل مواجهة عمان بنهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة وعلي متن الطائرات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة وعلي متن الطائرات - أخبار كلمتك

مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة وعلي متن الطائرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:26 مساءً -  شاركت مصر للطيران عملاءها المسافرين على متن الرحلات الدولية صباح اليوم من مطار القاهرة الدولى، مظاهر الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

تخفيضات ووزن إضافي.. مصر للطيران تحتفل مع المسافرين في مطار القاهرة وعلي متن الطائرات

 

 حيث قام بابا نويل بتوزيع الهدايا علي الأطفال ومشاركتهم الاحتفال بالعام الجديد، كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية للمسافرين داخل صالة السفر وفى استراحات مصر للطيران ومنح بعضهم تخفيضات علي تذاكر السفر، ووزن إضافي مجاني، وتعلية درجة السفر إلي درجة رجال الأعمال، وأميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم.

 

f3e422b5c8.jpg
a5af7e0edc.jpg
43288c44c4.jpg
0d1dc29ed3.jpg
880904da25.jpg
c259d57ccb.jpg
728ebe7b6a.jpg
c398b04407.jpg
2ea210ce6d.jpg
8f6029e323.jpg
37e144540f.jpg

وقامت مصر للطيران بإضفاء جو من البهجة والود من خلال مشاركة المسافرين الألعاب التفاعلية والتي لاقت ترحيب وسعادة من جميع المسافرين الذين احتفلوا بأعياد الكريسماس والعام الجديد مع مصر للطيران، فضلا عن تقديم وجبات علي متن الطائرات تم إعدادها خصيصًا وتزويدها بأشكال خاصة بهذه المناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

قيود تضعها شركات الطيران على حقيبة اليد بمتن الطائرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق