وزير بحكومة نتنياهو: مستقبلنا هو الوصول لأبواب دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:40 مساءً - زعم وزير الاتصالات فى الاحتلال الإسرائيلي شلومو كرعي، مقتبسا مقولات دينية تقول: أن "مستقبل أبواب القدس التي تنير دربنا هو أن تصل حتى أبواب دمشق"، وفق تعبيره.

وزير الاتصالات الإسرائيلي يدعو لاحتلال دمشق

وأضاف وزير الاتصالات الإسرائيلي، في تصريح بعد مشاركته مستوطنين متطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى، أنه قام بأداء الصلاة اليوم في أنفاق ساحة ما سماه حائط المبكى -في إشارة إلى حائط البراق، وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى-، وقام بالصلاة لعودة كل الأسرى الإسرائيليين.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وقاموا بأداء طقوس تلمودية في رابع أيام ما يعرف بـ"عيد الأنوار" (الحانوكاه).

توغل قوات إسرائيلية خلال شهر ديسمبر في جنوب سوريا

وتأتي تصريحات شلومو كرعي التي أشار فيها إلى أبواب دمشق، في وقت توغلت فيه قوات إسرائيلية خلال الشهر الحالي في جنوب سوريا وتستمر بشن غارات على مواقع عسكرية مختلفة.

السعودية تدين إقتحام باحات المسجد الأقصى

وشدد المملكة العربية السعودية، في بيان لوزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، على رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها.

وطالبت السعودية، المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.

وأدانت اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس. موضحة: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحماية من شرطة وقوات الاحتلال".

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