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مشاهير العرب - أحمد الشامي يشتكي من «رقم سري».. ويكشف سر تمسكه بـ «واما» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد الشامي يشتكي من «رقم سري».. ويكشف سر تمسكه بـ «واما» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد الشامي يشتكي من «رقم سري».. ويكشف سر تمسكه بـ «واما» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 09:01 مساءً - أحمد الشامي.. تصدر اسم الفنان أحمد الشامي، المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي مع ظهوره الأخير في مسلسل «رقم سري» بالتعاون مع النجمة ياسمين رئيس مؤخرا، وذلك بعدما قدم شخصية باسم ضمن أحداث مسلسل رقم سري التي أثارت استفزاز قطاع كبير من الجمهور.

أحمد الشامي يكشف عن تفاصيل شخصية في «رقم سري»

وفي هذا السياق، كشف أحمد الشامي في تصريحات إعلامية عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «رقم سري»، مشيرا إلى أنه واجه الكثير من التحديات في شخصية باسم نظرا لصعوبتها، موضحا أن الاستفزاز الذي حملته تفاصيل الشخصي، أدى إلى ظهور تفاعل الجمهور معاها.

أحمد الشامي مسلسل الأصلي

وأشار أحمد الشامي، إلى ردود أفعال الجمهور مع شخصيته ضمن أحداث مسلسل رقم سري، سببته له حالة من السعادة، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع رد الفعل وأن الناس تسأله طوال الوقت عن الأحداث وتوقعاتهم عن القاتل، وتفاعلهم مع شخصيته، حتى عائلته تسأله عن القاتل، ولكنه كان يرفض الإجابة.

وأضاف الشامي، أن ما لفته لشخصية باسم هي الطريقة المكتوبة بها، مشيرا إلى أن الدور كان صعبا للغاية ولكن السيناريو مكتوب بطريقة رائعة ومحترفة وهو ما ساعده في بناء الشخصية ومذاكرتها جيدا، وقد جمعته العديد من جلسات العمل مع المخرج وبروفات عملوا فيها على الشخصية مع مدربة التمثيل حتى ظهرت بهذا الشكل الذي أعجب الناس.

مسلسل رقم سري

وعن سر حبه لفرقة واما بالرغم من انشغاله بالتمثيل، قال أحمد الشامي، إنه يفضل الغناء مع الفرقة عن المنفرد، مشيرا إلى أنهم يجتمعون من حين إلى أخر للتحضير لمشاريع غنائية جديدة.

أحداث مسلسل «رقم سري»

ينتمي مسلسل «رقم سري»، إلى مسلسلات الـ 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاح كبير مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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