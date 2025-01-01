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مشاهير العرب - بمشاركة أكرم حسني.. آية سماحة تستعد لماراثون رمضان بـ «الكابتن» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بمشاركة أكرم حسني.. آية سماحة تستعد لماراثون رمضان بـ «الكابتن» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بمشاركة أكرم حسني.. آية سماحة تستعد لماراثون رمضان بـ «الكابتن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 09:21 مساءً - تستعد الفنانة آية سماحة، لخوض السباق الرمضاني لعام 2025 بمشاركتها في مسلسل «الكابتن» بالتعاون مع النجم أكرم حسني، والذي من المفترض أن يدخل في منافسة قوية ضمن مسلسلات رمضان 2025 مع عدد كبير من الأعمال الدرامية المشاركة.

وفي هذا السياق، كشفت آية سماحة خلال لقائها مع شاشة العربية، عن مشاركتها في مسلسل «الكابتن»، أن هناك العديد من العناصر التي جذبتها إلى شخصيتها ضمن أحداث مسلسل الكابتن، مشيرة إلى أنه شخصية كوميدية ومختلفة عن الشخصيات التي قدمتها من قبل.

اية سماحة

وأضافت آية سماحة، أنها بدأت العمل على الشخصية من خلال العمل مع المخرج معتز التوني، مشيرة إلى أنهم جمعتهم العديد من عدة جلسات عمل وبروفات ترابيزة، قائلة إنها سعيدة بهذا التعاون مع معتز، فهذه أول مرة لهما معا فهو مخرج متميز ومحترف في الكوميديا».

وتابعت: «الشخصية لذلك هي في أيد أمينة معه هو والمنتج كريم أبو ذكري الذي يهتم بكل التفاصيل وحاضر دائما معهم، وهي تهتم وتستمع لكل الأفكار وتدونها أثناء التحضيرات، وتقرأ السيناريو جيدا لأن هذا هو المهم بالنسبة لها في طريقة الاختيار وتناقش كل الأفكار لديها مع المخرج».

أية سماحة في مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن من بطولة الفنان أكرم حسني 15 حلقة، عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل المخرج معتز التوني، حيث يجرى الاستعدادات النهائية تمهيدًا لبدء التصوير مطلع ديسمبر المقبل.

ويشارك أكرم حسني، في بطولة مسلسل الكابتن، عدد من نجوم الفن، أبرزهم: آية سماحة، والنجمة سوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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