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خبير شؤون إسرائيلية يكشف أزمات نتنياهو الداخلية خلال الفترة الحالية - أخبار كلمتك

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خبير شؤون إسرائيلية يكشف أزمات نتنياهو الداخلية خلال الفترة الحالية - أخبار كلمتك

خبير شؤون إسرائيلية يكشف أزمات نتنياهو الداخلية خلال الفترة الحالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:15 مساءً - أكد أحمد شديد، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن انتقاد الوزير السابق فى حكومة الاحتلال بيني جانتس، لإدارة العمليات واتخاذ القرارات داخل الكابينت في إسرائيل كان انتقادًا حادًا، خاصة في ظل الوضع الحالي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لا يبدو في أفضل حالاته، ورغم ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو يحتفظ بمكانة متقدمة مقارنة بالأشهر الماضية.

 

أزمة نتنياهو في الكنيست 


وأضاف شديد"، خلال تصريحات من الخليل لـ قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يواجه اليوم أزمة التصويت على الموازنة التي جرت أمس، إلى جانب العديد من الأحداث الأخرى، لافتًا، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال يواجه عدة عوامل داخلية تدفعه للاستمرار في العمليات العسكرية على غزة وارتكاب المزيد من المجازر، بالإضافة إلى المناورة مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يطالب في كل ساعة بإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة.

 


الواقع الحالي في قطاع غزة 

وأشار، إلى أن الواقع الحالي في قطاع غزة لا يسمح بتحقيق الأهداف التي يسعى وزير المالية الإسرائيلي لتحقيقها، والمتعلقة بإعادة الاستيطان. وأوضح أنه يبقى النقاش الداخلي داخل الكابينيت والساحة الحزبية في الاحتلال هو المحور الرئيسي الآن، كما تطرق إلى العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في لبنان، قائلا: "البعض يحاول تصوير تعامل إسرائيل مع لبنان على أنه انتصار تكتيكي أو استراتيجي".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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