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الخارجية الايرانية تستدعي السفير السعودي في طهران لهذا السبب - أخبار كلمتك

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الخارجية الايرانية تستدعي السفير السعودي في طهران لهذا السبب - أخبار كلمتك

الخارجية الايرانية تستدعي السفير السعودي في طهران لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:15 مساءً - استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير السعودي في طهران، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ضد تنفيذ بلاده حكم الإعدام بحق 6 مواطنين إيرانيين على خلفية اتهامهم بتهريب المخدرات.

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير السعودي في طهران

وأعرب كريمي شصتي، المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية، عن احتجاج وزارة الخارجية الشديد على هذا الإجراء، وقال: "لقد حكم على هؤلاء الأفراد بالإعدام قبل عدة سنوات من قبل النظام القضائي في هذا البلد بتهمة تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

 وتابع: خلال هذا الوقت، بذلت وزارة الخارجية جهودًا متواصلة لتوفير الخدمات القنصلية وتخفيف عقوبتهم، ومع ذلك، فإن تنفيذ أحكام الإعدام تم دون إخطار مسبق للسفارة وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، ويخالف قواعد ومعايير القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية العلاقات القنصلية".

استدعاء السفير السعودي في طهران إلى وزارة الخارجية

وأضاف: "في هذا الصدد تم استدعاء السفير السعودي في طهران إلى وزارة الخارجية، وتم توجيه مذكرة له تعبر عن احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد وتناقض هذا الإجراء مع الاتجاه العام للتعاون القضائي بين البلدين، وضرورة تقديم التوضيح اللازم في هذا الشأن".

ومن المقرر أيضًا أن يغادر وفد قانوني قنصلي من وزارة الخارجية الإيرانية  إلى الرياض لمتابعة الموضوع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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